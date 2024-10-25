Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2024 10:20

Soykırımcı İsrail, 10'u çocuk 38 kişiyi daha öldürdü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 38 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

Soykırımcı İsrail, 10'u çocuk 38 kişiyi daha öldürdü

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, çok sayıda kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Tanıklar, İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin kentin güneyindeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır, Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını ve bu sebeple yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edildiğini söyledi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki bölgelere sınırlı kara saldırıları düzenlediğini söyleyen tanıklar, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.

Soykırımcı İsrail, 10'u çocuk 38 kişiyi daha öldürdü

Tanıklar, İsrail ordusunun karadan girdikleri bölgede Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde ciddi zarara yol açtığının altını çizdi.

Han Yunus'tan sağlık kaynakları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğu ve güney bölgesindeki mahallelere yoğun saldırıları sebebiyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 74,33 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
12:43
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
12:15
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya 'gaz kaçağı' neden olmuş
12:03
CSO Cumhuriyet coşkusunu Türkiye ve Macaristan'da yaşatacak
12:00
Yunanistan'da papazlar gece kulübünde kara para aklama skandalına karıştı
11:54
Reel Kesim Güven Endeksi ekimde arttı
Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor
Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor
FOTO FOKUS
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ