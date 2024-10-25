Rusya - Ukrayna savaşı, Kuzey ve Güney Kore ateşini nasıl körükledi?

Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna karşısında destek amacıyla asker gönderdiğine dair iddialar, Güney Kore ve Ukrayna yetkilileri tarafından gündeme getirildi.

İddialara göre, binlerce Kuzey Koreli asker, Rusya’nın savaş çabalarına katılmak üzere görevlendirildi.

Ancak, Moskova ve Pyongyang bu iddiaları yalanladı. ABD ise bu konuyu araştırmaya devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiğini ve yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin savaş alanına gitmek üzere hazırlandığını iddia etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ise Kuzey Kore’nin bin 500 özel kuvvet askerini Rusya’nın Uzak Doğusu’na gönderdiğini, burada askeri üslerde eğitim aldıklarını ve Ukrayna’daki savaşa katılmak için hazırlandıklarını bildirdi.

Ayrıca, Güney Kore istihbarat kaynakları, yapay zeka yüz tanıma teknolojisi kullanarak, Ukrayna’daki cephe hatlarında Kuzey Koreli subaylardan oluşan bir heyetin bulunduğunu ve bu subayların Kuzey Kore yapımı KN-23 balistik füzelerinin kullanımıyla ilgili talimatlar verdiğini öne sürdü.

Bu heyet içinde, Kuzey Kore'nin füze geliştirme programının kilit isimlerinden biri olan Ri Song Jin’in de bulunduğu ifade edildi.

Güney Kore kaynaklarına göre, Rusya'nın Pasifik Filosu, 8-13 Ekim tarihleri arasında Kuzey Koreli özel kuvvet askerlerini Vladivostok’a taşıdı ve bu nakliyatın yakın zamanda yeniden başlayacağı belirtildi.

Askerlerin Rus askeri üniformaları, silahları ve sahte kimlik belgeleri ile savaşa katılacakları iddia edildi.

[18 Ekim 2024'te çevrimiçi olarak dolaşan görüntüler, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da eğitim aldığını gösteriyor. ]

Kuzey Kore neden Rusya’ya yardım ediyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile imzaladığı anlaşmanın, her iki tarafın dış tehditlere karşı birbirine yardım etmesini öngördüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu anlaşmanın stratejik ve güvenlik alanında derin iş birliğini kapsadığını belirtti.

Analistler, Kuzey Kore’nin savaşa asker ve silah göndermesinin, Pyongyang’a hem savaş alanında deneyim kazandıracağını hem de Rusya’dan ekonomik çıkarlar elde etmesini sağlayacağını düşünüyor.

Kuzey Kore’nin, nükleer programı nedeniyle ağır yaptırımlar altında olmasına rağmen, Rusya’dan büyük miktarlarda petrol ve diğer ürünler aldığını gösteren bulgular var.

Güney Kore İstihbarat Servisi’ne bağlı bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, Kuzey Kore, 2023 yılında Rusya’ya silah satışlarından yaklaşık 540 milyon dolar gelir elde etti.

Uluslararası tepkiler

Güney Kore, bu iddiaların ardından Rusya’nın Seul büyükelçiliğine resmi bir protesto notası verdi.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’daki savaşa katıldığına dair haberleri “sahte” olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya gönderildiğine dair haberleri doğrulayamayacağını, ancak bu iddiaların doğru olması halinde durumun endişe verici olacağını ifade etti.

Washington, Kuzey Kore'nin bu tür bir askeri desteğinin bölgedeki güvenliği tehdit edeceğini ve Kuzey Kore'nin uluslararası normları ihlal ettiğini belirterek, BM yaptırımlarının daha da sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, ABD istihbaratı, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki silah ticaretinin de hız kazandığına dair işaretler bulunduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore'nin varlığına dair henüz herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bu iddiaların doğru olması durumunda, Rusya’nın içinde bulunduğu çaresizliği gösterdiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi: Kuzey Kore Ukrayna'ya girerse, ABD askeri eylemi düşünmeli

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin doğrudan askeri eylemde bulunmayı düşünmesi" gerektiğini belirtti.

Turner, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'nın egemen topraklarını işgal ederse, ABD'nin Kuzey Kore birliklerine karşı doğrudan askeri eylemde bulunmayı ciddi olarak düşünmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Turner, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Rusya topraklarından Ukrayna'ya saldırırsa, Ukrayna'nın karşılık vermek için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Koreli askerlerin etkisi ne olur?

Rusya, Güney Kore, Ukrayna, ABD ve bağımsız araştırmacılara göre, Kuzey Kore, Rusya’ya büyük miktarda balistik füze, top mermisi ve tanksavar roketi tedarik etti.

Askeri analistler, Kuzey Kore askerlerinin cephede nasıl bir rol oynayacağının belirsiz olduğunu, ancak bu askerlerin savaşın gidişatını tamamen değiştirmese de çatışmaların uzamasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Güney Kore ve Ukrayna yetkililerinin iddiaları, Kuzey Kore'nin Rusya’ya olan desteğinin arttığını gösterirken, bu işbirliğinin savaşa nasıl bir etkisi olacağı uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.

İddiaların ardından Güney Kore ile Ukrayna arasında adım

Güney Koreli üst düzey bir hükümet kaynağı, Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Rusya'ya destek için gönderilen Kuzey Kore özel kuvvetlerinin taktiklerini ve savaş kabiliyetlerini izlemek üzere Ukrayna'ya personel gönderilmesi ihtimali var" dedi.

Ekibin, Kuzey Kore savaş taktiklerini analiz edebilecek ya da yakalanan Kuzey Korelilerin sorgulanmasında görev alabilecek istihbarat birimlerinden ve askeri personelden oluşması bekleniyor.

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı derinleşen askeri işbirlikleri nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını bildirmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore birliklerinin derhal geri çekilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulunmuştu.

Kuzey Kore'den tehdit: Askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olur

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ve Ukrayna'yı eleştirerek ülkesine karşı yapılacak askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarının ardından Seul ve Kiev'i eleştirdi.

Kim, Güney Kore'nin ülkesine insanız hava araçları (İHA) göndermesini "affedilmeyecek çirkin bir askeri provokasyon" olarak nitelendirerek "Nükleer silahı olan bir devlete karşı yapılacak askeri bir provokasyon, dünyanın büyük ya da küçük herhangi bir ülkesindeki politikacıların ve askeri uzmanların normal düşünce yapılarıyla hayal bile edemeyecekleri korkunç durumlara yol açabilir." dedi.

Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap eden Kim, bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savundu.

Kim ayrıca Kiev ve Seul'ün "ABD tarafından yetiştirilmiş kötü köpekler" olduğunu söyledi.

Güney'in gönderdiği İHA'lar konusundaki soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Kim, "Misilleme ve intikamımızın nasıl tamamlanacağını kimse bilmiyor." dedi.