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Dünya
AA 04.08.2025 14:34

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e çıktı

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 94 ölü ve 439 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 440 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 37 bin 986 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1516 kişi öldürüldü, 10 bin 67 kişi yaralandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 180'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 933'e, yaralıların sayısının 150 bin 27'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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