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Dünya
AA 04.08.2025 14:05

Gazze’de 9 yaşındaki Meryem, 25 kilodan 10 kiloya düştü

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem Devvas yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze’de 9 yaşındaki Meryem, 25 kilodan 10 kiloya düştü

İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor. Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.

Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yine kuzeydeki Cevazat bölgesinde bir eve sığınan Devvas ailesinin 6 çocuğundan bir olan 9 yaşındaki Meryem, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlığın kurbanlarından biri.

Küçük Meryem 25 kilodan 10 kiloya düştü

Meryem'in annesi Müdellele Devvas (33), kızının savaşın başından beri yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ancak son dönemde sınır kapılarının kapatılmasıyla bu sorunun akut bir hal aldığını söyledi.

Kızını birçok hastaneye götürdüğünü ancak sonuç alamadığını ifade eden çaresiz anne, "Kızım sürekli kilo kaybediyor. Savaş öncesinde 25 kiloydu, şimdi ise 10 kilo. Güneyde ve kuzeyde bir çok hastaneye götürdüm. 2 hafta önce Hasta Dostları hastanesinden çıktık. 1 ay orada kaldık ama hiç faydası olmadı. Hastanede hiç kilo almadı. Tek ihtiyaç duyduğu şey yemek." dedi.

Yavaş yavaş ölüyor

Kızının eskiden çok sağlıklı olduğunu ve onu hastanelere taşıyacaklarını hiç düşünmediğini söyleyen anne, "Kızım yavaş yavaş ölüyor. Yürümeyi bıraktı. Artık kimse onu dışarda görmüyor. Meryem diye bir kızım olduğunu bile unuttular. Bu senin kızın mı diyenler oluyor. Onu ilk defa gören çocuklar oluyor." diye konuştu.

Anne Müdellele, kızının depresyonda olduğunu, eskisi gibi koşmak ve oynamak istediğini ancak hemen yorulduğunu ve uyuduğunu ifade etti.

Meryem'in talep ettiği yiyeceklere ulaşamıyorlar

Kızının kendisinden balık, üzüm ve başka yiyecekler istediğini ama bunları bulup getiremediğini ifade eden anne, en son ramazan ayında yardım aldıklarını, eşi işsiz olduğu ve gelirleri de olmadığı için fahiş fiyattaki bu yiyecekleri almasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Diğer çocuklarını doyurmak için kendisini riske atıp yardım dağıtım noktalarına gittiğini ve orada ayağından yaralandığını kaydeden anne, bu noktalarda kaosun hakim olduğunu ve insanların çoğunun eli boş döndüğünü aktardı.

Kızı Meryem için denemediği yol kalmadığını söyleyen Filistinli anne, son çarelerinin kızının Gazze dışında tedavi görmesi olduğunu belirtti.

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