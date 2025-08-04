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Dünya
AA 04.08.2025 13:36

İşgalci İsrail, temmuzda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirdi

Soykırımcı İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, temmuzda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada konuya ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirildiği, söz konusu saldırıların 1355'inin İsrail askerleri, 466'sının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Silahlı baskın, doğrudan infaz, toprak gasbı, yol kesme ve zorunlu göç şeklinde gerçekleştirilen bu saldırılarda 4 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail makamlarının temmuzda 31 dönüm araziye el koyduğu, 3 yerleşim birimi çevresinde "güvenlik bölgesi" kurma iddiasıyla 5 askeri emir çıkardığı ifade edildi.

Aynı dönemde 75 yıkım gerçekleştirildiği, 60'ı dolu, 11'i boş olmak üzere toplamda 71 ev ile 22 tarımsal yapı ve 26 ticari işletmenin yıkıldığı kaydedildi.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 bedevi topluluğun zorla yerinden edildiği aktarıldı.

Öte yandan Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, saldırılar nedeniyle Eriha ve Beytüllahim'deki iki bedevi topluluğun göç etmek zorunda kaldığını, bu durumdan 267 kişilik 50 ailenin etkilendiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de ihlallerini artırdığına dikkati çeken Filistinli yetkililer, söz konusu saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1013 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığını ve 18 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

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