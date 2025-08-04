Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10'u yardım dağıtım noktasında 22 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze'de yine Filistinlilerin toplandığı alanları, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlilere açılan ateşte biri kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı iki bölge vuruldu. Bombardımanda 7 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinin güneyinde bulunan Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.