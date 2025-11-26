Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2025 14:08

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 347 kişinin öldüğü, 889 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 596 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 785'e, yaralıların sayısının 170 bin 965 olduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
WhatsApp mesajlarının konum bilgisi içerdiği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
15:05
Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu
14:07
WhatsApp mesajlarının konum bilgisi içerdiği iddia edildi
14:32
Türk Tarih Kurumu zengin arşivini uzaktan erişime açıyor
15:03
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
13:39
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor
Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor
Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ