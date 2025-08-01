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Dünya
AA 01.08.2025 16:12

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 60 bin 332’ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak, 60 bin 332’ye ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 60 bin 332’ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere birisi enkazdan çıkartılan 83 ölü ve 554 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 163 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 35 bin 602 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 332’ye yaralıların sayısının 147 bin 643’e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı da son 24 saatte 53 artarak 1383, yaralıların sayısı da 9 bin 218'e çıktı.

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