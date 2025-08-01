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Dünya
AA 01.08.2025 13:17

ABD’de, havadayken gövdesinden parça kopan uçakta bulunan 4 yolcu, Boeing’e dava açtı

ABD'de geçen yıl havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 171 yolcudan 4'ü, "kişisel, kalıcı ve maddi bakımdan yaralandıkları" gerekçesiyle uçağın üreticisi Boeing'e dava açtı.

ABD’de, havadayken gövdesinden parça kopan uçakta bulunan 4 yolcu, Boeing’e dava açtı

ABC News'in haberine göre, 1282 sayılı seferini yaparken sol orta çıkış kapısının tapası patlayan uçağın 4 yolcusu, ayrı ayrı dava başvurusu yaptı.

Dava metinlerinde, söz konusu yolcuların fiziksel ve mental anlamda yaralandığı, ayrıca maddi zarara uğradıkları belirtildi.

Washington eyaletinin Seattle kentinde açılan davaya ilişkin henüz Boeing'den bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak 2024 akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

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