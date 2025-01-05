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Dünya
AA 05.01.2025 14:57

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 88 Filistinli öldü

İsrail ordusunun 457 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 88 kişinin daha öldürülmesiyle 45 bin 805'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 88 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 457 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 88 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 45 bin 805'e, yaralı sayısı da 109 bin 64'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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