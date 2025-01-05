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Dünya
AA 05.01.2025 14:55

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi

Almanya'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Frankfurt Havalimanı'nda kısıtlamalara neden oldu.

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Havalimanı sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, bugün planlanan 1090 uçuştan 120'si iptal edildi.

Pistlerin temizlenmesi ve görüş mesafesi nedeniyle iptallerin olduğu aktarıldı.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün seyahat edeceklerin uçuşlarıyla ilgili hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanındaki bekleme süresi nedeniyle ekstra zaman ayırmaları önerildi.

Alman Meteoroloji Dairesi de ülkenin birçok eyaletinde buzlanma uyarısında bulundu.

Thüringen'de kar kalınlığının yer yer 23 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Dün de buzlanma sebebiyle Berlin Havalimanı'nda 30 uçuş iptal edilmişti.

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