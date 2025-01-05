Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2025 14:31

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladığını ifade etti.

Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere, Ard Ebu Mualla çevresine, Cedid Mülteci Kampı'nın batısına, Nusayrat'ın kuzeyine topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail savaş gemileri de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise Filistinlilerin evleri hedef alındı, bir kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Tuffah beldesindeki Kadim Sultan Camisi yakınlarında da bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesine ateş açtığını, kentin güney ve kuzeyindeki konutları da bombaladığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Ukrayna: Savunma güçlerimiz, Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçti
15:02
Hindistan'da helikopter düştü: 3 ölü
15:01
Zelenskiy: Rusya, topraklarımıza "Şahed" tipi İHA'larla saldırdı
15:01
Yeşil ve gri pasaportluların Avrupa'ya seyahatine yönelik asılsız iddialara yalanlama
14:58
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 88 Filistinli öldü
14:56
Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi
İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Filistinli çocuk, hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Filistinli çocuk, hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor
İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ