Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladığını ifade etti.

Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere, Ard Ebu Mualla çevresine, Cedid Mülteci Kampı'nın batısına, Nusayrat'ın kuzeyine topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail savaş gemileri de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise Filistinlilerin evleri hedef alındı, bir kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Tuffah beldesindeki Kadim Sultan Camisi yakınlarında da bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesine ateş açtığını, kentin güney ve kuzeyindeki konutları da bombaladığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.