Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2026 16:59

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 74'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 74'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 74'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2'si enkazdan çıkarılan olmak üzere 4 kişinin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1059 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 429 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 788 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 74'e, yaralı sayısının 173 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Trump, ABD'nin "NATO'ya en fazla para harcayan ülke" olduğunu belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:18
AK Parti, öğrenci affını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
17:05
Türkiye ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında iş birliği
16:56
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi
17:21
Bakan Çiftçi: Zirve kapsamında 56 bin 288 personel görev yapacak
16:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ