Dünya
AA 13.10.2025 13:55

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 869 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun, ateşkes ilan edilinceye kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 67 bin 869'a yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 869 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 60'ı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 63 kişinin cenazesi ve 39 yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 869'a, yaralıların sayısının 170 bin 105'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Almanya, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti
