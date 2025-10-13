Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 13:38

Almanya, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Almanya, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in Türkiye, ABD, Katar, Mısır'ın esirlerin serbest bırakılması için gösterdikleri yorulmak bilmez çabalar dolayısıyla bu ülkelere teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır'da gerçekleşecek (Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi) zirvenin net taahhütle sonuçlanmasını uman Steinmeier'in, ülkesinin Orta Doğu'daki zorlu barış ve işbirliği sürecini aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu yinelediği kaydedildi.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Almanya Gazze İsrail ABD Katar Mısır
