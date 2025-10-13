Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2025 13:35

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah'a ulaştı

Soykırımcı İsrail'in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi’nden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah’a ulaştı.

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah'a ulaştı

Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç otobüsleriyle Beytuna beldesine, oradan da Ramallah'a getirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapse" mahkum ettiği 88 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
AB, Gazze'deki ateşkesin başarılı olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
15:32
Bursa barajlarının su seviyesi azalmaya devam ediyor
15:24
Trump'ın İsrail parlamentosundaki hitabında "Filistin'in tanıyın" pankartları açan milletvekilleri zorla dışarı çıkarıldı
15:21
İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun diplomasi trafiği
14:59
Bakan Bolat: Cari fazlamız tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ