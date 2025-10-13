Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 12:31

Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı

Gazze'deki Hükümet, Gazze Şeridi'ne dün 3'ü mutfak tüpü ve 6'sı akaryakıt toplam 173 tırın ulaştığını belirtti.

Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'ne giren yardımlarla ilgili bilgi verildi.

Ateşkes anlaşmasının ardındaki ilk günde Gazze Şeridi'ne sınır kapılarından insani yardım yüklü 173 tırın ulaştığı aktarılan açıklamada, söz konusu yardım tırlarından 3'ü mutfak tüpü ve 6'sının akaryakıt yüklü olduğu belirtildi.

İsrail'in soykırımı kapsamında uzun süre Gazze Şeridi'ne girişini engellediği temel ihtiyaç maddelerdeki yetersizliğe vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye ulaşan yardımların miktarı ihtiyaçlara oranla oldukça az. Bu yardımlar, 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki temel ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılayamıyor. Gazze'nin daha fazla ve kesintisiz insani yardımlara ihtiyaç var."

Açıklamada, Gazze'nin acil akaryakıt, mutfak gazı ve gıda maddelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
