Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2025 19:04

Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 58 Bin 667'ye yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 58 bin 667'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 58 Bin 667'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 94 ölü ve 367 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 667'ye, yaralı sayısının da 139 bin 974'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 7 bin 843 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 bin 933 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun son 24 saate yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 26 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından sözde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 877'ye, yaralıların sayısının da 5 bin 666'ya çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hindistan uçak kazasında iddia: Yakıt akışını deneyimli pilot kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
18:29
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
18:32
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
17:57
Hindistan uçak kazasında iddia: Yakıt akışını deneyimli pilot kesti
17:52
Yunanistan'da okul kitabındaki İsrail işgali metni değiştirildi
17:48
İzmir'de elektrik faciası davasında ara karar çıktı
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ