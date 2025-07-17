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Dünya
AA 17.07.2025 17:54

Hindistan uçak kazasında iddia: Yakıt akışını deneyimli pilot kesti

Hindistan'da 12 Haziran'da havalandıktan kısa süre sonra asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak düşen ve 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçağa ait kara kutuların incelenmesinin ardından, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışını kesen kişinin deneyimli kaptan pilot olduğu ileri sürüldü.

Hindistan uçak kazasında iddia: Yakıt akışını deneyimli pilot kesti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçağın kara kutusundan elde edilen verilerde, kazadan önce iki pilot arasında geçen konuşmalara ulaşıldı.

Yetkililer, kayıtlarda uçağı kullanan yardımcı pilotun kalkıştan saniyeler sonra neden her iki motora yakıt akışını sağlayan kontrol düğmelerini "çalıştır" konumundan "durdur" konumuna getirdiğine dair deneyimli pilota soru sorduğunun duyulduğunu öne sürdü.

Yardımcı pilotun sesinin endişeli ve panik halinde geldiğini ifade eden yetkililer, deneyimli pilotun ise sakin olduğunu aktardı.

Yetkililer, uçağı kullanan pilotun muhtemelen kontrollerle meşgul olduğunu, kaptan pilotun ise düğmeleri kontrol etmekte serbest olduğunu belirtti.

Düğmelerin yaklaşık birer saniye arayla ardışık şekilde kapatıldığını ileri süren yetkililer, yaklaşık 10 saniye sonra her iki düğmenin de yeniden açıldığını söyledi.

Hava Kazaları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklama

Press Trust of India'nın (PTI) X hesabındaki paylaşıma göre, Hava Kazaları Soruşturma Bürosundan (AAIB) yapılan açıklamada, nihai raporun henüz yayınlanmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bazı uluslararası medya kurumlarının doğrulanmamış bilgileri kullanarak kaza hakkında erken yargılara vardığı belirtilerek spekülatif söylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kaza sonucu 270 kişi yaşamını yitirmişti

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 270 olduğu duyurulmuştu.

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