Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2025 17:49

Yunanistan'da okul kitabındaki İsrail işgali metni değiştirildi

Yunanistan'da okul kitaplarında bulunan İsrail işgali altında yaşayan Filistinli çocukların yaşamı ve barışçıl isyan hareketi İntifada'yı anlatan metin değiştirildi.

Yunanistan'da okul kitabındaki İsrail işgali metni değiştirildi

Bağımsız Balkan Haber Ajansının (IBNA) haberine göre, Yunanistan Eğitim Politikası Enstitüsü (IEP), ortaokul 3'üncü sınıf Yunanca dilbilgisi kitabında yer alan 1987'deki İntifada'yı ve Filistinli çocukların İsrail işgali altındaki hayatlarını anlatan metni değiştirdi.

Buna göre, söz konusu metnin yerine, yapay zeka tarafından oluşturulmuş, coğrafyası belirtilmemiş ve "çocuklar farklı büyüyebilir" başlıklı metin eklendi.

Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, mecliste yaptığı konuşmada, kararın, Yunanistan Merkez Yahudi Konseyinin bu metinden "duyduğu rahatsızlığı" Bakanlığa iletmesi üzerine alındığını söyledi.

Vlasis, söz konusu metnin "denge ve tarafsızlık" adına değiştirildiğini savundu.

Arapça "İntifada" kelimesi, 1948'den beri devam eden İsrail işgaline ve katliamlarına karşı sivil ve barışçıl bir isyan hareketidir ancak İsrail ve İsrail yanlısı lobiler, İntifada kavramını çarpıtarak, onu terör ve şiddet çağrısı ile Yahudi düşmanlığı olarak göstermeye çalışıyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Yunanistan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Filistin yönetimi ile Hamas, İsrail'in Gazze'de kiliseye yönelik saldırısına tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 58 Bin 667'ye yükseldi
19:06
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
18:29
Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı
18:32
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
17:57
Hindistan uçak kazasında iddia: Yakıt akışını deneyimli pilot kesti
17:48
İzmir'de elektrik faciası davasında ara karar çıktı
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ