Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2025 19:10

Soykırımcı İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenledi

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasında uzlaşı sağlandığının duyurulmasını da kapsayan son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi.

Soykırımcı İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Ordu ve Şabak işbirliğinde Gazze'de yaklaşık 50 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, hedefler arasında askeri yapılar, silah depoları, rampalar, silah üretim tesisleri ve gözlem noktalarının yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, "sivillere zarar verme ihtimalini azaltmak için" hassas silahların kullanıldığı öne sürüldü.

Katil İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 250 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerin 66'sının Gazze kentinden, 7'sinin Han Yunus'tan, 4'ünün Gazze Şeridi'nin orta kesiminden olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları: İsrail, serbest bırakılacak kişilerden birinin bulunduğu yeri vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:52
İsrail kabinesinin Gazze ateşkes anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacağı bildirildi
20:52
Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi ile bir araya geldi
20:29
İletişim Başkanlığı'ndan "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
20:25
Blinken, son konuşmasında gazeteciler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edildi
19:46
Türkiye ile Moğolistan arasında 10 anlaşma imzalandı
19:52
Türkiye'den ABD'nin GKRY silah satışı kararına kınama
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
FOTO FOKUS
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ