Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2025 18:09

Güney Kore'de mahkeme, Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti

Güney Kore'de mahkeme, sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve konuyla ilgili soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'un avukatlarının gözaltı kararına itirazını reddetti.

Güney Kore'de mahkeme, Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti

Yonhap'ın haberine göre, mahkeme, dün Yoon'un avukatları tarafından sunulan gözaltı kararına itiraz dilekçesini değerlendirdi.

Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un avukatlarının itirazını reddeden mahkeme, gözaltının devamına karar verdi.

Yoon'un Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından gözaltına alınmasının hukuk sistemine aykırı olduğunu savunan avukatlar, soruşturmanın Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Yoon, gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama amacıyla mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı, Gazze soykırımı sırasında 2 kat arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Soykırımcı İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenledi
19:10
Kassam Tugayları: İsrail, serbest bırakılacak kişilerden birinin bulunduğu yeri vurdu
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in mutabakata rağmen saldırıları endişe verici
18:54
Borsa günü 9.866,73 puandan kapattı
18:32
Bakan Göktaş: Kadınlar için yeni çalışma modelleri geliştiriyoruz
18:10
Meclis Komisyonu Netflix temsilcilerini dinledi
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
FOTO FOKUS
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ