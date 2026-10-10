Bakan Bolat hakkındaki iddiaları yalanladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında hakkında dile getirilen iddialara ilişkin yaptığı açıklama ve değerlendirmelerde, 16 Eylül'de hükümetin aldığı karar sonucunda 7 portföy yönetim şirketi ile ilgili soruşturma başlatıldığını anımsatarak bu şirketlere ait 131 farklı fonun tasfiyesi için bazı bankaların görevlendirildiğini söyledi.

Soruşturmalar henüz tamamlanmadan ve fonlarla ilgili manipülasyon yapılıp yapılmadığı ortaya çıkmadan, ismi yeni ancak zihniyeti eski bir partiye mensup kişilerin ve partinin genel başkanının süreci siyasi istismar ve linç kampanyasına dönüştürdüğünü dile getiren Bolat, "3 gün önce akşam vakti iki itibar suikastçısı 'Ömer Bolat da operasyondan önce fondan hesabını kapattığı' şeklinde bir iftira ortaya attılar ve hemen akabinde '400 milyon koydu, 800 milyon çekti' şeklindeki ikinci iftirasıyla algı operasyonunu devam ettirdiler" diye konuştu.

Bolat, bu iftiralar üzerine, kendilerinin bir saat içerisinde tüm gerçekleri bütün açıklığıyla ortaya koyarak hemen kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Öncelikle bakan olanların bu göreve geldiklerinde ve sonraki süreler içinde, kanuni olarak mal varlığı beyan ettiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar (mal beyanları) zaten kontrole tabidir. Diğer taraftan ifade ettik, iş dünyasında 43 yıl boyunca en üst düzey görevlerde bulundum. Bakan olarak atandıktan sonra aile tasarrufum olan 37,8 milyon lirayı 26 Şubat 2024 tarihinde, yaklaşık 16-17 yıldır sermaye piyasasında faaliyette bulunan Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde sukuk, kira sertifikası hesabına yatırdım. Ondan sonra da zaten sukuk yatırımından dönüş yapmadım."

"İftiraları çok kısa sürede yerle bir oldu"

Bakan Bolat, Türkiye'deki bütün ödeme işlemlerinin mecburen bankalar üzerinden yapıldığını ve ödemelerin bankalar üzerinden hesaplara transfer edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"(Bu iddialar üzerine) 'Hodri meydan, hesap kapatılmadı, siz iftira atıyorsunuz. Bu hesapla ilgili herhangi bir manipülatif işlem yapılmadı. Zaten sukuk kira sertifikası faizsiz bir para piyasası enstrümanıdır ve eğer sukuk ihraç eden özel kuruluşlar borçlarını öderse, enflasyon oranına yakın yıllık bir getirisi olur. Hatta getiri oranlarını da yayınladım' dedim. Bu iftiraları çürüttükten sonra, herhangi bir kripto veya yurt dışı tasarruf hesabımın olmadığını, devletime düzenli vergilerimi ve sigorta primlerimi ödediğimi net bir şekilde ortaya koydum. Çok şükür milletimiz, halkımız bizleri tanıyor, geçmişimizi, şeceremizi biliyor, iftira atanları da iyi biliyor. Bu anlamda kısa bir sürede aziz vatandaşlarımızın yoğun destekleri ve dualarıyla sabaha karşı bu iftiraları yerle bir oldu."

"Buyurun, iftiracılara açık davet, 170 milyon lira hesap kapatma işlemini bulun"

Ticaret Bakanı Bolat, sürecin seyrinin değişmesi üzerine Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin 8 Ekim'de kendisine kolaylıkla ulaşabileceği halde bir bilim insanına yakışmayacak vicdansızlıkta iki yeni iftirada bulunduğunu belirterek bunlardan birinin kendisi, diğerinin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında olduğunu ifade etti.

Kendisinin ve Göktaş'ın bu yeni iftiraları da birkaç saat içinde delilleriyle çürüttüklerini ve iftira olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben Ümit Özlale'ye aynı gün hemen cevabımda Merkezi Kayıt Kurulu'nda 16 Eylül operasyonu öncesi böyle bir 170 milyon liralık para çekme kaydının olmadığını, sukuk hesabımızın da tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiğini ifade ettim. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir hesap kapatma, para çekme işlemi yapılmış olsaydı, bunun bir bankada transfer işlemi olması lazımdı. MKK, bir kayıt ve saklama merkezi olup, doğrudan bir şahıs tarafından verilen istekle finansal işlem yapacak bir kuruluş değil. Ayrıca, 'Buyurun açık davet, Türkiye'deki bütün bankalara sorabilirsiniz, herhangi bir bankada bana ve yakınlarıma ait 170 milyon lira bir hesap kapatma, para çekiş işlemi varsa, bulun' diye çağrıda bulundum. Tabii bir cevap veremediler."

Tüm bunlara rağmen iftiraların sürdüğünü dile getiren Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bu gerçekler tarafımızdan ortaya konulduğu halde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mersin mitinginde utanmadan ve sıkılmadan 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 170 milyon liralık işlem yapmış' şeklinde, fon soruşturmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan sukuk hesabımı kapattığım ve parayı çektiğim algısını oluşturmaya çalıştı. Buradaki taktikleri şudur: Önce küçük, sade ve yalın bir yalan söyleyecekler. Sonra bu yalanı sürekli tekrarlayacaklar. Ondan sonra da keyifle oturup bu yalanın kitleler tarafından nasıl doğruymuş gibi algılandığını zevkle seyredecekler. İşte Özgür Özel ve adamları bu taktiği izliyorlar."

"Evrak sahteciliği yaparak algı oluşturmaya çalışmışlar"

Bakan Bolat, söz konusu iddiaları hukukçular ve uzmanlarla birlikte detaylıca araştırdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-Devlet ile ulaşılması zaten mümkün olan MKK kayıtlarımda ve de Hedef Yatırım Portföy Şirketi'ndeki sukuk hesabımızda kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira. Şöyle bir evrak sahteciliği yapmışlar: Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki farklı vadeleri olan sukuk kira sertifikaları ile alakalı olarak, vadesi dolan eski ihraçlar ve yerine konulan yeni ihraçlar için farklı işlemler yapılıyor. 2 yıl 8 aylık, yani 32 aylık süreçteki bütün vadesi dolan tahsilat ve yeni sukuk kira sertifikası alımı için yapılan ödemelerle ilgili farklı mükerrer işlemleri toplayarak, '170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye' manipülasyon algısı oluşturmaya çalışmışlar. Bunu tespit ettik. Buna ilaveten, 25 Ekim 2024 tarihinden bu yana kayıtlarda yeni bir sukuk ödeme ve tahsilat işlemi de yapılmamış.

Ben kendilerine bir kez daha açık çağrıda bulunuyorum. Eğer yürekleri varsa resmi olarak MKK'ye sorabilir ve gerçeği öğrenebilirler. Finansal kuruluşlarda mutlaka birkaç köstebekleri vardır, onlara da sorabilirler. Bankacılık sistemindeki yakın kişilerine de '170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarının hesaplarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı' diye sorabilirler. Bu evrak sahteciliği bir ahlaksızlık eylemidir, siyaset değildir."

"Yüce Türk mahkemelerinde hesaplaşacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, bu yalan ve iftiralar nedeniyle Türk milletinin 24 yıldır bu zihniyete iktidar yüzü göstermediğini belirterek sadece son iki yerel seçimde kazandıkları birçok belediyenin nasıl çökertildiğinin ve yağmalandığının halk tarafından açıkça görüldüğünü ve adaletin önünde hesap verdiklerini anlattı.

Bu iftiraları ortaya atanların "karşılarındaki kimseleri kendileri gibi" zannettiklerini ifade eden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların en büyük sermayesi yalan ve iftiradır. Bununla ülkemiz ve halkımız için yapılan büyük hizmetleri karartmak, böylece bir gün iktidara gelip çökmek arzusuyla davranıyorlar. Onlarla yüce Türk mahkemelerinde hesaplaşacağız. Haysiyet cellatlığı, itibar suikastı neymiş? Onlarla bu mücadeleyi yargıda sonuna kadar sürdüreceğim."