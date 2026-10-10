Organize suç örgütlerine 14 ilde operasyon: 195 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince organize suçlarla mücadele kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Rize, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında adli işlem yapılan şüphelilerin suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve bu örgüte üye oldukları, tehdit ve cebir yoluyla haksız kazanç sağladıkları, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda; 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.