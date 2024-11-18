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Dünya
AA 18.11.2024 11:06

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'nın Meydan bölgesini de ağır top atışlarıyla vurdu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin çeşitli bölgelerine ve Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tevam bölgesine "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneybatısında daha önce "güvenli bölge" olarak sınıflandırdığı El-Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırını vurmuş, saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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