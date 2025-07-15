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Dünya
AA 15.07.2025 12:28

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da çeşitli bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Bekaa'da yer alan Baalbek'in tepelik bölgelerini vurdu.

İsrail savaş uçakları, Şemestar beldesi ile Umm Ali Vadisi bölgesini de hedef aldı.

Saldırılarda can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu ise Bekaa bölgesinde Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'ne ait hedefleri vurmak üzere hava saldırılarına başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından kullanılan silahların depolandığı mühimmat depolarının bulunduğu Rıdvan Gücü'ne ait kampların hedef alındığı iddia edildi.

Hedef alınan kamplarda Hizbullah mensuplarının silah ve atış eğitimi aldığı ileri sürülen açıklamada, "Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü birimi, yıllar boyunca Celile'yi işgal planını hazırlayan ve uygulamaya koymaya çalışan birlik olarak biliniyordu. Birimin lider kadrosu, Eylül 2024'te Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde düzenlenen Kuzeyin Okları operasyonu sırasında etkisiz hale getirildi. O tarihten bu yana, birim kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bu bölgedeki faaliyetlerinin Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu.

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