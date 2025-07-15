ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan "Epstein dosyalarının açıklanması" çağrısı

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Kongre binasında yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bu kirli Jeffrey Epstein meselesine dair gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği bilme hakkına sahiptir." dedi.

Jeffries, Trump ve Adalet Bakanı Pam Bondi’yi Epstein davası üzerinden yıllarca spekülasyon yapmakla suçlayarak "Şimdi olan oldu. Trump yönetimi ve Adalet Bakanlığı neyi saklıyor? Eğer hiçbir şeyi saklamıyorsanız, bunu Amerikan halkına kanıtlayın ama eğer bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsanız ki, Trump’ın pek çok destekçisine göre öyle, o zaman Kongre, gerçeği ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmalıdır." diye konuştu.

Önlerinde iki ihtimal olduğunu belirten Jeffries, "Ya Trump ve Bondi yıllardır Epstein dosyaları konusunda bile bile yalan söylediler ya da bir örtbas girişimi içindeler." ifadesini kullandı.

Jeffries, Kongrenin bu konuda Amerikan halkı adına sorular sorması ve yanıt araması gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna ise Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını talep eden bir değişiklik önerisi sunduğunu duyurdu.

Khanna, "Temsilciler yarın ya sıradan Amerikalıların yanında olup dosyaların açıklanmasını destekleyecek ya da zenginlerin ve güçlülerin tarafında duracak. Kimin tarafındasınız?" dedi.

Demokrat üye Marc Veasey de Trump ve Bondi’nin Epstein’la ilgili tüm belgelerin açıklamasını talep eden bir karar tasarısı sunduğunu belirterek "Hiçbir Cumhuriyetçi bu tasarıya destek vermedi. Konuya ilginiz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Carlson, "Esas konu Jeffrey Epstein'ın muhtemelen Amerikan istihbaratı adına değil, (yabancı) istihbarat servisleri adına çalıştığıdır ama şimdi hiç kimse yabancı hükümetin, İsrail olduğunu söyleyemez çünkü bir şekilde bunun kötü bir şey olduğunu düşünmeye ikna edildik." ifadesini kullanmıştı.