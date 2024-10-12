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Dünya
AA 12.10.2024 01:14

Soykırımcı İsrail nedeniyle Gazze'de ilk yardım hizmeti durma noktasında

Filistin Kızılayı, işgalci İsrail'in ablukayla birlikte yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıtın tükenmesi nedeniyle kuruma ait ambulansların hizmet veremediğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail nedeniyle Gazze'de ilk yardım hizmeti durma noktasında

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Gazze'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Kızılaya ait 6 ilk yardım aracının hizmet dışı kaldığını kaydeden Nims, bu durumun hasta ve yaralılara yönelik ilk yardım hizmetini durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Nims, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle 80 hastanın orta kesim ve güneydeki hastanelere nakil işleminin gerçekleştirilemediğini dile getirdi.

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"Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hat safhada"

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin de hat safhada olduğunu vurgulayan Nims, bu durumun hala orada yaşayan Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaptığı tahliye çağrıları ile halka ve sağlık çalışanlarına yönelik tehditleri nedeniyle sağlık hizmeti veren 4 noktanın hizmet dışı kaldığını aktaran Nims, Kızılay'ın, kuzeye tıbbi ve insani yardım yardım ulaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi uluslararası kuruluşlarla koordinasyona devam ettiğini dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.

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