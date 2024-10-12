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Dünya
AA 12.10.2024 00:42

UNICEF: Son 48 saatte İsrail'in Lübnan saldırılarında 7 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), katil İsrail'in son 48 saatte Lübnan'a düzenlediği 3 hava saldırısında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNICEF: Son 48 saatte İsrail'in Lübnan saldırılarında 7 çocuk öldü

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesi'nin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilşikin bilgi verildi.

Açıklamada, raporlara göre, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği 3 hava saldırısında Lübnan'da 7 çocuğun öldüğü belirtildi.

UNICEF'in açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutlarının Lübnan'da devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldığı" ifade edildi.

Çocukların korunmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ve Lübnan'daki taraflara "derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

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