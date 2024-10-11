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Dünya
AA 11.10.2024 22:18

MSF: Gazze'nin kuzeyinde binlerce bişi Cibaliya Kampı'nda mahsur

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar dolayısıyla binlerce kişinin oradaki Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldığını bildirdi.

MSF: Gazze'nin kuzeyinde binlerce bişi Cibaliya Kampı'nda mahsur

MSF, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar dolayısıyla X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail'in bölgeye saldırmasıyla binlerce kişi Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldı." ifadeleri kullanıldı.

MSF personeli 5 kişinin de kampta olduğu bildirilen paylaşımda, bu kişilerin hayatlarından endişe edildiği kaydedildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF Proje Koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Bunu deneyen herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de kampın boşaltılmasını talep ettiği hatırlatılan paylaşımda, bu esnada bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in insanların güvenli şekilde bölgeyi terk etmesini engellediği bildirildi.

Paylaşımda, İsrail'in zorla yerinden etmelere son vermesi ve Gazze'deki insanlara yönelik saldırılarını durdurması çağırısı yapıldı.

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