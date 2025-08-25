Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 10:58

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci en az 15 kişi öldü

Katil İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci en az 15 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

 


 

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci en az 15 kişi öldü

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Grok sohbetleri internete sızdı: Kişisel veriler tehlikede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 244'e çıktı
12:16
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Haftası geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır
11:57
BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki
11:55
İngiliz patolog: Gazze'deki sefalet bir halkın diğerine neler yapabileceğini gözler önüne serdi
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ