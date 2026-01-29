Soykırımcı İsrail, Gazze'ye girecek insani yardımların azaltılmasını istiyor

The Jerusalem Post gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, ABD'nin desteklediği ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 600 insani yardım tırının 3'te 2 oranında azaltılmasını talep etti.

İsrail ordusunca yapılan değerlendirmelerin Gazze Şeridi'ndeki nüfusun günde sadece 200 tıra ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini iddia edilirken söz konusu yardım tırlarının Hamas tarafından "ele geçirildiği ve bölge üzerindeki kontrolünü güçlendirmek" için kullanıldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu komuta kademesinin 10 Ekim'de varılan ateşkesin ilk aşamasında "uzun vadeli gıda güvenliğinin sağlanması ve ABD yönetimine iyi niyet göstermek adına günlük 600 yardım tırı geçişine onay verildiğini" iddia ettiği ancak ikinci aşamanın farklı olması gerektiği kanaatinde bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise ateşkes sonrası dahi İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamalar ise İsrail'in ilk aşamada 600 tırın girişine izin verdiği iddialarıyla çelişiyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması ve günlük en az 600 yardım tırı ile ticari malzemenin girişini öngören bağlayıcı insani protokole rağmen, işgalci İsrail Gazze'ye günlük en fazla 200 tırın girişine izin veriyor.” demişti.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukasıyla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felakete sürüklemişti.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşları İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kuruluşundan rahatsız

The Jerusalem Post'un haberinde, İsrail ordusunun ABD'nin Gazze için duyurduğu barış planı çerçevesinde kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin (NCAG) "Hamas'ın işini kolaylaştırdığı" görüşünde olduğu aktarıldı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kuruluşunun Hamas için yalnızca taktiksel bir geri çekiliş anlamına geldiğini savunan ordu kaynakları, Hizbullah'ın Lübnan'da yaptığı gibi, Hamas'ın bölgeyi perde arkasından kontrol etmeyi hedefleyeceğini ileri sürdü.

NCAG'nin büyük ölçüde Filistin Yönetimi'nin etkisi altında olacağını, ancak yine de Hamas kontrolündeki alt kademe saha yetkililerine güvenmek zorunda kalacağını savunan kaynaklar, komite çalışmalarına başlasa da sahada etkisinin görülmesi için 2 ila 3 ay geçmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır kapısının açılması sonrası Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üyelerinin sahada görevlerine başlamasının kolaylaşması bekleniyor.

Komite, anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında 16 Ocak’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de çalışmalarına başlamıştı.

Ulusal Komite, Gazze’de günlük kamu hizmetlerini yürütmekle görevli, siyasi olmayan bir yapı olarak tanımlanıyor. Komite, Başkan Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli isimden oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planına göre bu komite, Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek 4 ana yapıdan biri konumunda bulunuyor. Diğer yapılar Barış Kurulu, Gazze Yürütme Konseyi ve Uluslararası İstikrar Gücü olarak sıralanıyor.