AA 29.01.2026 10:17

ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerindeki ICE karşıtı protestolarda 18 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını protesto eden 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerindeki ICE karşıtı protestolarda 18 kişi gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine "saldırdıkları, direndikleri ve çalışmalarını engelledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.

Bondi, paylaşımında gözaltına alınan göstericilerin isimlerine ve fotoğraflarına da yer verdi.

Texas'ta 2 kişi gözaltına alındı

ABD basınına göre, 20 Ocak'ta baba ve oğlunun gözaltına alınarak götürüldüğü Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinin önünde toplanan kalabalık, "Onları eve götürün" ve "Çocukları serbest bırakın" sloganları attı.

Protestolar sırasında alanda ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri (CBP) ile Texas Kamu Güvenliği Departmanından (DPS) görevliler de yer aldı.

Polislerin, en az iki göstericiyi gözaltına aldığı, diğer göstericilere göz yaşartıcı spreylerle müdahale ettiği bildirildi.

ICE ekiplerinin, 20 Ocak'ta Minnesota'da baba ve 5 yaşındaki oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmesi tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

