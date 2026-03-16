Dünya
AA 16.03.2026 22:16

Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AFP]

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki yangına ilişkin bilgi verdi.

"Sivil savunma ekipleri tarafından yakıt depolarındaki yangının söndürüldüğü" belirtilen açıklamada, soğutma işlemlerine devam edildiği aktarıldı.

Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan haberde ise Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı güzergahlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtilmişti.

Sıradaki Haber
AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım
SON HABERLER
23:53
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir petrol sahasında İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak barış iklimini birlikte inşa edeceğiz
22:53
Katar: İran’dan Katar'a bugün 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısı düzenlendi
22:48
Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip
22:42
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı
22:48
Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
