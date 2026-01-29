Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2026 10:23

NBC: ABD'de Eylül 2025'ten bu yana göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 13 kişi vuruldu

NBC News, ABD'nin farklı kentlerinde göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında Eylül 2025'ten bu yana İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı kolluk kuvvetlerince silahla vurulan kişilerin sayısının 13 olduğunu yazdı.

NBC: ABD'de Eylül 2025'ten bu yana göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 13 kişi vuruldu

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bu ay iki ABD vatandaşının silahla vurularak öldürülmesi, Donald Trump yönetiminin göçmen politikaları kapsamındaki uygulamalara yönelik tepkiyi artırdı.

NBC News kanalının haberinde, DHS'ye bağlı federal güvenlik birimlerinin Eylül 2025'ten bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde silahla öldürdüğü ve yaraladığı kişilere ilişkin veriler derlendi.

Buna göre son 5 ayda göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında vurulan kişilerin sayısı 13 oldu, bunlardan 4'ü hayatını kaybetti.

Vurulanların arasında şüpheli görülenler ve yasal statüsü olmayan göçmenlerin yanı sıra ABD vatandaşları bulunuyor.

Bu olaylardan kaçının federal yetkililerce tam olarak soruşturulduğu bilinmiyor. En az 6 vakada ise vurulan kişilere suç isnat edildiği ve bu vakaların ikisinde suçlamaların sonradan düşürüldüğü kaydedildi.

Minneapolis'te 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un öldürüldüğü olay dahil 7 vakada kolluk kuvvetlerinin araçlara ateş açması da sık rastlanan uygulama olarak dikkati çekti.

Kolluk kuvvetleri, kendilerine tehdit oluşturan sürücülere ateş ettiklerini savunurken sık kullanılan bu uygulamanın engellenmesi konusunda yetkililer ve uzmanların uzun yıllardır tartıştığı belirtildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı Rodriguez "başkomutan" olarak tanındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 59 tutuklama
12:08
Türkiye havacılıkta uçuşa geçti
12:05
İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 373'e yükseldi
12:11
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyor
12:19
MSB: Çatışmaların bitmesi, istikrarın hakim olması için çabalarımızı sürdürüyoruz
11:59
Bafra Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Özel operasyon timi JOPER'den filmleri aratmayan tatbikat
Özel operasyon timi JOPER'den filmleri aratmayan tatbikat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ