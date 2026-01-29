Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
Techtimes 29.01.2026 07:25

TikTok'a Trump karşıtı içerikleri sansürlediği iddiasıyla inceleme başlatıldı

California Valisi Gavin Newsom, ABD operasyonlarının mülkiyet yapısındaki değişikliğin ardından TikTok'un Başkan Trump'ı eleştiren içerikleri kasten engellediği iddiaları üzerine inceleme başlattıklarını duyurdu.

TikTok'a Trump karşıtı içerikleri sansürlediği iddiasıyla inceleme başlatıldı

Newsom, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, platformun belirli siyasi görüşleri sansürleyerek eyalet yasalarını ihlal edip etmediğinin mercek altına alınacağını belirtti.

Söz konusu inceleme kararı, TikTok'un ABD operasyonlarının kontrolünün Trump'a yakın iş ortaklarını da içeren bir konsorsiyuma geçmesinin hemen ardından geldi.

Yeni mülkiyet yapısı ve sansür şüpheleri

TikTok, geçtiğimiz günlerde ulusal güvenlik endişelerini gidermek amacıyla mülkiyet yapısını değiştirerek Çinli ana ortak ByteDance'in payını yüzde 19,9'a düşürmüştü.

Çoğunluk kontrolünün Trump müttefiki Amerikalı şirketlere geçmesiyle birlikte, platformun moderasyon politikalarında sapmalar olduğu iddia ediliyor.

Vali Newsom, yönetimin el değiştirmesinin ardından Trump karşıtı paylaşımların baskılandığına dair raporlar aldıklarını ve bu vakaların bir kısmını bağımsız olarak doğruladıklarını ifade etti.

"Epstein" kelimesine yönelik kısıtlama iddiası

İnceleme kapsamında paylaşılan deliller arasında, bir kullanıcının "Epstein" kelimesini içeren mesajının "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle engellendiğini gösteren bir ekran görüntüsü yer alıyor.

Başkan Trump'ın Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirilerin son aylarda artması, bu tür engellemelerin siyasi bir taraflılık taşıdığı şüphelerini güçlendiriyor.

Valilik ofisi, kaç vakanın incelendiği veya soruşturmanın ne kadar süreceği konusunda henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.

TikTok'tan teknik hata açıklaması

Hakkındaki iddiaları reddeden TikTok yönetimi, siyasi içerikleri kasten sansürlemediklerini savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, mesajlaşma ve arama bölümlerinde yaşanan sorunların siyasi bir taraflılıktan değil, tamamen teknik aksaklıklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Platform yetkilileri, bu hataları gidermek için çalıştıklarını ve herhangi bir siyasi grup veya adayı kayırma amacı gütmediklerini, kuralların herkes için adil bir şekilde uygulandığını iddia etti.

