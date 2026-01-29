Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 29.01.2026 07:13

Gece kuşlarına kötü haber: Kalp krizi ve inme riski daha yüksek

Yeni bir bilimsel araştırma, "gece kuşu" olarak tabir edilen ve geç saatlerde aktif olan kişilerin, toplumun genelinden daha zayıf bir kalp sağlığına sahip olduğunu ortaya koydu.

Gece kuşlarına kötü haber: Kalp krizi ve inme riski daha yüksek

Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, biyolojik saat ile günlük yaşam temposu arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Araştırma ekibinin lideri Sina Kianersi, bu durumun bir kader olmadığını ancak vücudun iç saati ile iş programları arasındaki çatışmanın sağlıklı alışkanlıkları sürdürmeyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Circadian ritim ve metabolizma dengesi

İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan circadian ritim, sadece uyku düzenini değil; kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor.

Araştırmacılar, her bireyin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların, erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu ifade ediyor.

Northwestern Üniversitesinden Kristen Knutson, gece yaşayan kişilerin "sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada" hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor.

Bu durumun sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açtığı vurgulanıyor.

14 yıllık takipte yüzde 16'lık artış

İngiltere'deki UK Biobank veri tabanından 300 binden fazla yetişkinin 14 yıl boyunca takip edildiği çalışmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Kendini gece kuşu olarak tanımlayan bireylerin, toplumun ortalama kesimine kıyasla ilk kez kalp krizi veya inme geçirme riskinin yüzde 16 daha fazla olduğu saptandı.

Özellikle kadınların bu durumdan daha fazla etkilendiği ve Amerikan Kalp Derneği'nin belirlediği sekiz temel sağlık kriterini karşılamada daha zorlandıkları görüldü.

Araştırma sonuçları, riskin temel nedenleri arasında sigara kullanımı, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi davranışsal faktörlerin de yer aldığını gösteriyor.

ETİKETLER
Araştırma Kalp Sağlığı Uyku
Sıradaki Haber
Mısır: Refah Sınır Kapısı açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:44
Kapadokya'da balon turları 4 gündür yapılamıyor
08:51
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
07:31
Volkswagen 44 bin aracını batarya yangını riski nedeniyle geri çağırıyor
08:54
TikTok'a Trump karşıtı içerikleri sansürlediği iddiasıyla inceleme başlatıldı
07:09
Mısır: Refah Sınır Kapısı açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız
07:03
Çatlaklar korkuttu, 7 katlı bina boşaltıldı
Meteoroloji'den 20 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 20 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ