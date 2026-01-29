Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 29.01.2026 06:45

Amazon yapay zeka yarışında vites yükseltiyor: 16 bin kişi daha işten çıkarılacak

Dünyanın en büyük perakende ve teknoloji devlerinden Amazon, yapay zeka (AI) alanındaki rekabette daha hızlı hareket edebilmek ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla 16 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu hamle, şirketin son üç ay içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu.

Amazon yapay zeka yarışında vites yükseltiyor: 16 bin kişi daha işten çıkarılacak

Ekim ayında duyurulan 14 bin kişilik kesintiyle birlikte Amazon, son dört ayda yaklaşık 30 bin beyaz yakalı çalışanıyla yollarını ayırmış olacak. Bu rakam, şirketin yaklaşık 350 bin kişilik toplam kurumsal iş gücünün yüzde 9'una tekabül ediyor.

"Dünyanın en büyük girişimi gibi çalışmalıyız"

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirketin pandemi dönemindeki aşırı büyüme sonrası hantallaştığını savunarak, Amazon'u "dünyanın en büyük girişimi" (startup) gibi çevik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti tarafından yayımlanan blog yazısında, bu kararın organizasyonel katmanları azaltmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için alındığı belirtildi.

Jassy'ye göre yapay zeka sektörü teknoloji dünyasını yeniden şekillendirirken, Amazon'un bu değişime hızla uyum sağlaması için daha "yalın" bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Fiziksel mağaza stratejisinde büyük geri adım

İşten çıkarma haberleriyle eş zamanlı olarak Amazon, fiziksel perakende stratejisinde de kritik bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirket, kendi markasıyla işlettiği Amazon Fresh ve Amazon Go market zincirlerini kapatma kararı aldı.

 Amazon, fiziksel market alanındaki yatırımlarını 2017 yılında satın aldığı Whole Foods Market markası altında toplamayı planlıyor. Kapatılan bazı Fresh ve Go lokasyonlarının Whole Foods mağazalarına dönüştürüleceği açıklandı.

Amazon Go mağazalarıyla popülerleşen "Just Walk Out" (kasasız ödeme) teknolojisinin ise üçüncü taraf perakendecilere lisanslanmasına ve Amazon'un lojistik merkezlerindeki çalışan kantinlerinde kullanılmasına devam edilecek.

Yapay zeka ajanları kurumsal iş gücünü dönüştürüyor

Andy Jassy, yapay zekanın verimlilik artışı sağlayarak kurumsal iş gücüne olan ihtiyacı zamanla azaltacağını açıkça ifade ediyor. Jassy, milyarlarca "yapay zeka ajanının" her alanda hizmete gireceği bir gelecek öngörüyor.

Şirket, işten çıkarmalardan elde edilen tasarrufu doğrudan yapay zeka altyapısına ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktarmayı planlıyor. Amazon'un 2026 yılı için yapay zeka altyapısı ve otomasyona yönelik sermaye harcamalarının (Capex) 150 milyar doları aşması bekleniyor.

İşten çıkarmalardan etkilenen personelin büyük kısmına şirket içinde yeni pozisyonlar aramaları için 90 gün süre tanınacak. Yeni bir pozisyon bulamayan çalışanlara ise kıdem tazminatı ve ek haklar sağlanacak.

ETİKETLER
Amazon Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Güney Kore'nin "dünyada bir ilk" olan yapay zeka yasası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:16
Gece kuşlarına kötü haber: Kalp krizi ve inme riski daha yüksek
07:09
Mısır: Refah Sınır Kapısı açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız
07:03
Çatlaklar korkuttu, 7 katlı bina boşaltıldı
06:43
Güney Kore'nin "dünyada bir ilk" olan yapay zeka yasası
06:38
Tesla, robotik alanına odaklanmak için Model X ve S üretimini durduruyor
06:43
ABD ile İran arasında savaş tehdidi tırmanıyor
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ