Tesla, robotik alanına odaklanmak için Model X ve S üretimini durduruyor

Üst Yönetici Elon Musk, şirketin 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, amiral gemisi modelleri olan Model X ve Model S'in üretiminin sonlandırılacağını açıkladı. Musk, "Model S ve X programlarını onurlu bir terhisle sona erdirmenin zamanı geldi" diyerek, üretimin önümüzdeki çeyrekten itibaren kademeli olarak durdurulacağını belirtti.

Fremont fabrikası robot fabrikasına dönüşecek

Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında Model S ve X için kullanılan üretim hatları, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un üretimi için yeniden düzenlenecek. Şirket, bu tesisin yılda 1 milyon adet Optimus robotu üretme kapasitesine sahip olmasını hedefliyor.

Üretimin 2026 yılı sonuna kadar başlaması ve robotların 2027 yılında halka satışa sunulması planlanıyor. Musk, Optimus'un "tüm zamanların en büyük ürünü" olacağını ve otonom araçlarla birlikte yoksulluğun olmadığı bir dünya yaratacağını iddia ediyor.

Gelirler düşerken beklentiler aşıldı

Tesla'nın 2025 yılı dördüncü çeyrek verileri, otomobil satışlarındaki düşüşe rağmen Wall Street beklentilerini aşmayı başardı:

Hisse Başına Kazanç: Beklenen 0,45 dolar yerine 0,50 dolar olarak gerçekleşti.

Toplam Gelir: 24,9 milyar dolar ile 24,79 milyar dolarlık tahminlerin üzerinde kaldı.

Otomotiv Gelirleri: Geçen yıla oranla yüzde 11 geriledi.

Toplam Yıllık Gelir: Şirket tarihinde ilk kez yıllık bazda (yüzde 3) düşüş yaşayarak 94,8 milyar dolara geriledi.

Gelecek vizyonu: AI ve otonom sürüş

Şirket, donanım odaklı bir yapıdan "fiziksel yapay zeka şirketine" geçiş sürecini hızlandırıyor. Bu kapsamda Tesla, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ya 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını doğruladı.

Ayrıca, 2026 yılı içinde Cybercab, Tesla Semi ve Megapack 3 modellerinin seri üretimine başlanması hedefleniyor.

Austin, Teksas'ta güvenlik gözetmeni olmaksızın başlatılan Robotaksi testleri de bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Tesla'nın otomotiv pazarındaki payının, özellikle Çinli rakibi BYD karşısında gerilemesi ve Cybertruck satışlarındaki yüzde 48'lik düşüş, Musk'ın neden tamamen robotik ve otonom sürüş teknolojilerine odaklandığını açıklıyor.