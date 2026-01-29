Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıpları 1,2 milyon kişiye ulaştı

CSIS tarafından yayımlanan raporda, hiçbir büyük gücün İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir savaşta bu rakamlara yaklaşan bir kayıp vermediği vurgulanıyor.

Rus kuvvetlerinin bu ağır kayıplara rağmen sahada oldukça yavaş ilerlediği ifade ediliyor.

Kremlin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada raporu reddederek, söz konusu verilerin güvenilir olarak kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, askeri kayıplar konusunda yalnızca Rusya Savunma Bakanlığının yetkili olduğunu savundu.

Zelenskiy'den yolcu trenine saldırı tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bir yolcu trenine düzenlenen ve en az beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Rus saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırı sırasında trende 200'den fazla yolcunun bulunduğunu ve vagonlardan birinin doğrudan hedef alındığını belirten Zelenskiy, sivil bir trene yönelik drone saldırısının dünyanın her yerinde terör olarak kabul edileceğini ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralının olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.