Meta bu yıl yapay zeka harcamalarını yaklaşık iki katına çıkaracak

Şirket, 2025 yılı finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, büyük bölümü yapay zeka altyapısına yönelik olmak üzere bu yıl 135 milyar dolara kadar harcama yapmayı beklediğini açıkladı.

Bu rakam, Meta'nın geçen yıl yapay zeka projeleri ve altyapısı için harcadığı 72 milyar doların yaklaşık iki katına denk geliyor.

Teknoloji devi, yapay zeka yarışında öne geçmek amacıyla son üç yılda yaklaşık 140 milyar dolar yatırım yaptı.

Yapay zeka iş yapış biçimlerini değiştirecek

Zuckerberg, 2026 yılının yapay zekanın iş yapış biçimlerini çarpıcı şekilde değiştireceği bir yıl olacağını öngörüyor.

Şirketin 2025 yılının son üç ayına ait verileri, giderlerin gelirlerden daha hızlı arttığını ve kar marjlarının daraldığını gösterse de açıklamanın ardından Meta hisseleri New York borsasındaki işlemlerde yüzde 6,5 değer kazandı.

Devam eden yatırımların potansiyel faydalarına değinen Zuckerberg, aynı zamanda teknoloji devinde yeni işten çıkarmaların yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

Geçmişte büyük ekipler gerektiren projelerin artık tek bir yetenekli kişi tarafından tamamlanabildiğini belirten Zuckerberg, yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliklerini artıran çalışanlar ile bu değişime ayak uyduramayanlar arasında büyük bir fark oluştuğunu ifade etti.

Sektörde yapay zeka balonu endişesi

Meta'nın devasa yatırımlarına karşın sektördeki bazı isimler, 2000 yılında yaşanan "dotcom" balonuna benzer bir riskin oluştuğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Cisco Systems Üst Yöneticisi Chuck Robbins, yapay zekanın internetten daha büyük bir etki yaratabileceğini ancak mevcut piyasanın muhtemelen bir balon olduğunu ve bazı şirketlerin ayakta kalamayacağını savundu.

Benzer endişeler JPMorgan Chase ve Google yöneticileri tarafından da dile getirilirken, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da yatırımcıların yapay zeka konusunda aşırı heyecanlı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.