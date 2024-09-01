Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 6 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'na saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bombardımanın şiddetiyle cesetler paramparça oldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in ikinci kez bombalama tehdidinde bulunması üzerine Safad Okulu'nun boşaltıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları ise bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.