Dünya
Dünya
AA 28.10.2025 19:39

Soykırımcı İsrail ateşkesi sabote etmeye hazırlanıyor

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.

Soykırımcı İsrail ateşkesi sabote etmeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

Hamas, bugün verilecek İsrailli esirin cesedinin teslimini ertelediğini duyurdu
Hamas, bugün verilecek İsrailli esirin cesedinin teslimini ertelediğini duyurdu

Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

