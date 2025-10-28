Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
Dünya
AA 28.10.2025 18:10

Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan ölü İsrailli esirlerden birinin daha cesedini teslim edeceğini duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde kısa süre önce bulunan İsrailli bir esirin cesedini saat 20.00'de (TSİ 21.00'de) teslim edecek." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
