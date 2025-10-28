Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2025 17:45

Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü.

Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa sürede yüzde 0,4 artışla 269,87 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken Apple, Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

Analistler, Apple'ın hisselerindeki son dönemdeki yükselişte, eylül ayında piyasaya sürdüğü en son model akıllı telefonuna olan güçlü talebin etkili olduğunu söyledi.

Şirket, perşembe günü piyasa kapanışının ardından 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımlayacak.

ETİKETLER
ABD Apple
Sıradaki Haber
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Alman-Türk ilişkileri, büyük potansiyeller sunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı
18:03
Microsoft, OpenAI'da yüzde 27'lik paya sahip olacak
18:00
Emine Erdoğan: Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz
17:27
Bakan Yumaklı: Deprem sonrası barajlarda olumsuzluk tespit edilmedi
17:22
MSB'den 29 Ekim'e özel kutlama programı
17:39
Ankara'da dolu etkili oldu: Minare devrildi, ekili alanlar zarar gördü
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde Cumhuriyet coşkusu
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde Cumhuriyet coşkusu
FOTO FOKUS
Ankara'da dolu etkili oldu: Minare devrildi, ekili alanlar zarar gördü
Ankara'da dolu etkili oldu: Minare devrildi, ekili alanlar zarar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ