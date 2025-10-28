Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
AA 28.10.2025 17:19

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Alman-Türk ilişkileri, büyük potansiyeller sunuyor

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, birçok jeopolitik belirsizlik karşısında özellikle Alman-Türk ilişkilerinin büyük potansiyeller sunduğunu söyledi.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Alman-Türk ilişkileri, büyük potansiyeller sunuyor

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff, Düsseldorf kentinde mevcut jeopolitik durumun Türkiye ile Almanya arasındaki imkanların kullanılmasından yana olduğunu belirterek, dijitalleşme, savunma, silahlanma konuları ile enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında birlikte neler yapılabileceğinin daha fazla konuşulması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da yaşayan Türk kökenlilere ve iki ülke arasındaki güvene dikkati çeken Wulff, "Birçok jeopolitik belirsizlik karşısında özellikle Alman-Türk ilişkileri büyük potansiyeller sunuyor. Çünkü Almanya'da çok sayıda Türk kökenli vatandaş bulunuyor, çünkü iki taraf arasında güçlü bir güven var, çünkü Türkiye, Avrupa'ya çok yakın." ifadesini kullandı.

Wulff, bunun Türkiye ile tedarik zinciri sorunlarının bulunmadığı anlamına geldiğinin altını çizerek, “Türkiye’deki üreticiler, kaliteyi zamanında teslim ediyor. İşbirliğinde çok güvenilirler. Bu da Alman şirketleri için, Almanya’da yatırım yapma konusunda Türk şirketleri için de fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’daki Türk kökenlilerin, ülkenin ekonomisine yaptıkları katkıya işaret eden Wulff, "Almanya’daki Türk kökenli vatandaşların ekonomik mucizede, Almanya’nın ekonomi ülkesi olmasında çok büyük bir payı var." dedi.

"Birbirimize güvendiğimiz için burada çok büyük fırsatlar görüyorum"

Türk kökenlilerin, Türkiye ile ilişkilerin yoğunlaşmasında büyük rol oynamalarını isteyen eski Almanya Cumhurbaşkanı, neredeyse her Türk'ün Almanya’da olan veya bir dönem Almanya’da yaşayan bir aile üyesinin bulunduğunu dile getirdi.

Wulff, Almanya ile Türkiye arasında başka hiçbir iki ülke arasında olmadığı kadar çok bağlantının bulunduğunu, bunların ticarette, ekonomik ilişkilerde, projelerde ve yatırımlarda kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Birbirimize güvendiğimiz için burada çok büyük fırsatlar görüyorum.” dedi.

Vize politikasının iyileştirilmesini, Gümrük Birliğinin modernleştirilmesini ve Türkiye ile Avrupa’nın daha da yakınlaşmasını ümit ettiğini söyleyen Wulff, şunları kaydetti:

"Ancak gümrük politikasındaki yetki, Avrupa Birliği’ndedir. Bu, her zaman Brüksel üzerinden de gitmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bunu sadece Almanya ile Türkiye arasında yapamayız. Yani Avrupa’da Türkiye yanlısı bir konumlanma sağlamalıyız ki, Fransa gibi başka ülkeler de Türkiye-Avrupa işbirliğinde hangi potansiyellerin bulunduğunu görsünler."

Almanya
