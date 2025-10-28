Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
Dünya
AA 28.10.2025 15:51

AB, Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeyi planlıyor.

AB, Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeye hazırlanıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, Ukrayna'nın AB'nin uydu iletişim programlarına katılması için üye ülkelere müzakerelere başlanmasını önerdi.

Bu adımla Ukrayna, AB'nin "GOVSATCOM" adlı güvenli uydu iletişim sistemine ve "Birlik Güvenli Bağlantı Programı"na dahil olabilecek.

GOVSATCOM, Avrupa ülkeleri ve özel şirketlerin uydu sistemlerini birleştirerek güvenli iletişim ağı kurmayı hedefliyor.

Ukrayna, nisanda AB ile imzaladığı ilk anlaşmayla uzay programının diğer bazı bölümlerine katılma sürecini başlatmıştı. Yeni anlaşma, bu işbirliğini daha da genişletecek.

AB yetkilileri, bu girişimin hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın güvenli iletişim kapasitesini artıracağını belirtiyor. Ayrıca bu adım, AB'nin 2030'a kadar kıta genelinde güvenli iletişim ağı kurma planının parçası olarak görülüyor.

Anlaşma tamamlandığında, Ukrayna’nın katılımı AB Konseyinin resmi onayıyla yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği Ukrayna
