Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2025 14:22

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi

İsrail'in, Hamas'ın esir cenazelerinin teslimini geciktirdiği iddiasıyla Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ve Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışmalarına izin vermeyeceği öne sürüldü.

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile ICRC yetkililerinin Gazze'de, İsrail askerlerinin işgalindeki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yürütülen çalışmalara engelleme kararı aldığını iddia etti.

Söz konusu kararın Hamas'ın İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmekte geciktiği gerekçesiyle alındığı savunuldu.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığını daha önce teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğunu iddia etmişti.

Hamas ile Kızılhaç ekiplerinin İsrailli esirlerin cenazelerinin yer tespit çalışması yaptı

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerini teslim edebilmek için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Kızılhaç ekipleriyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurlar, Gazze Şeridi’nde "Sarı Hat" olarak isimlendirilen, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışması yaptığı görüntüler pazartesi basına yansıdı.

Bölgeye son günlerde Mısır'dan giren ağır iş makineleri, İsrail ordusunun anlaşma çerçevesinde işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" bölgesindeki, Gazze kentinin doğusunda arama çalışmaları yaptı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes çerçevesinde "Sarı Hat"ta çekilmiş, aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
AB Komisyonu Başkanı: Hava sahamıza ve topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Türkiye ile Ürdün arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı
14:39
Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
14:38
Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor
14:45
Güven duygusu çocuklarda nasıl inşa edilir?
14:21
Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
14:33
Devlet Bahçeli: Terörün son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
FOTO FOKUS
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ