Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin El-Halil kentinin Beyt Emir beldesinde şu ana kadar 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına alınanların bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Filistinli aktivist Muhammed Ayan Avad, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldenin birçok mahallesine baskın düzenlediğini, onlarca evde arama yaptığını söyledi.

Katil İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.