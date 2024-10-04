Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2024 11:50

Katil İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında ölen 4 kişinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Katil İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli ölürken çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı. Refah kentinde de İsrail topçuları Mevasi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu ayrıca Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinlilerin evlerini ateş altına aldı.

Görgü tanıklarına göre İsrail hücumbotları Gazze kentinin deniz kıyılarına top mermileri attı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde ısrarcı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
13:22
Tekirdağ'da fabrika yangını 20 saat sonunda söndürüldü
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:11
Sinop'ta ağlara 2 bin kasa palamut takıldı
13:07
Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü olarak kapatılacak
13:14
İstanbul'un barajlarının doluluk oranı azalıyor
İzmir'de 'cennet hurması' kurutuluyor
İzmir'de 'cennet hurması' kurutuluyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ