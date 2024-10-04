Katil İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli ölürken çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı. Refah kentinde de İsrail topçuları Mevasi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu ayrıca Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinlilerin evlerini ateş altına aldı.

Görgü tanıklarına göre İsrail hücumbotları Gazze kentinin deniz kıyılarına top mermileri attı.